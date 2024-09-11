Kartepe'de Kaza: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartepe'de Kaza: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kartepe\'de Kaza: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuğun üzerinden geçerek ölümüne sebep olan cipin sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.09.2024 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuğun üzerinden geçerek ölümüne sebep olan cipin sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün Sarımeşe Sezenler Caddesi'ndeki Sarımeşe İlköğretim Okulu'nun önünde meydana geldi. Öğle arasında arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan 8. sınıf öğrencisi Kaan Altunter (12), A.Ç. idaresindeki 41 AU 325 plakalı Kia marka cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Kaan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Başiskele'deki özel hastanede hayatını kaybetti. Kaan Altunter'in cenazesi, bugün Ataevler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'na defnedildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.Ç'nin ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kartepe, kocaeli, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Kaza: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
09:23 Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 20:22:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kartepe'de Kaza: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement