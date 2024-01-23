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Kartepe'de kağıt toplayıcısının motosikleti alev alev yandı - Son Dakika
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Kartepe'de kağıt toplayıcısının motosikleti alev alev yandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kağıt toplayıcısı, ekmek teknesi motosikletinin alev alev yanışını çaresiz gözlerle izledi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kartepe\'de kağıt toplayıcısının motosikleti alev alev yandı
23.01.2024 - 11:35,
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kağıt toplayıcısı, ekmek teknesi motosikletinin alev alev yanışını çaresiz gözlerle izledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, topladığı kağıtları geri dönüşüme kazandırarak geçimini sağlayan vatandaşın kullandığı üç tekerlekli motosiklette yangın çıktı. Büyüyen alevler motosikletin tamamına sirayet etti. Kağıt toplayıcısı ise alev alev yanan ekmek teknesini çaresiz gözlerle izledi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de kağıt toplayıcısının motosikleti alev alev yandı - Son Dakika


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