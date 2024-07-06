Kartepe'de Kaza: 3 Kişi Yaralandı

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde biri yabancı plakalı 2 otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, HP SC 1997 yabancı plakalı araç ile 34 BRJ 020 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazada 2 araç da hasar alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ