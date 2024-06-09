Kartepe'de Tabanca Temizleme Kazası: Ortak Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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Kartepe'de Tabanca Temizleme Kazası: Ortak Oğlu Yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, iş yerinde tabancasını temizlerken kazara ortağının oğlunu yaraladı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

09.06.2024 13:49
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, iş yerinde tabancasını temizlerken kazara ortağının oğlunu yaraladı.

Olay, Köseköy Mahallesi'nde bulunan nakliyat firmasında meydana geldi. E.K.'nin iş yerinde temizlediği tabancası kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, E.K.'nin ortağının oğlu Y.İ.H.'ye (20) isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol kasık bölgesinden yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. E.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.İ.H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayın kazara meydana gelmesi sebebiyle ailesinin E.K.'den şikayetçi olmadığı bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Tabanca Temizleme Kazası: Ortak Oğlu Yaralandı - Son Dakika

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