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Kartepe'de Tartışmalı Ölüm

Kartepe\'de Tartışmalı Ölüm

Kartepe'de ormanda dili ve kulakları kesilmiş İsa Turgut, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

19.01.2025 21:42
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan şahıs hayatını kaybetti. 35 yaşındaki İsa Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye mahallesinde meydana geldi. Okçapınar mevkiinde dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan 35 yaşındaki İsa Turgut, özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turgut'un yakınları da hastaneye akın etti. İsa Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun bazı yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri İsa Turgut'un bulunduğu ormanlık alanda olay yeri incelemesi yaptı. Cumhuriyet Savcısı hastaneye gelerek soruşturmayı yürüttü.

Jandarma, zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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