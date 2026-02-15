Kartepe\'de Yangın: 70 Balyaya Zarar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki harada çıkan yangında, 70 balya saman zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Tepetarla Mahallesi Otoban Caddesi'ndeki harada bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan 70 balya samanı iş makinesiyle dağıtıp ve boş bir alana taşıyarak söndürdü. - KOCAELİ