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Kask Takmanın Önemi Anlaşıldı

Kask Takmanın Önemi Anlaşıldı
24.06.2025 13:26
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Kask cezası sonrası takmaya başlayan sürücü, kaskın hayatını kurtardığını vurguladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 kez kask cezası yiyen ve kask kullanırken kaza yaparak ölümden dönen sürücü, polis ekiplerini ziyaret ederek teşekkür etti.

İnegöl'ün Yenice Mahallesi'nde motosiklet tamirciliği yapan İsmail Ceylan(51), 30 yıldır motosiklet kullanırken bir kez dahi kask kullanmadı. 1 ay içerisinde 10 kez kask cezası yiyen Ceylan, tekrar ceza yememek için yaklaşık 10 gündür kask kullanmaya başladı. 1 hafta önce motosikletiyle seyrederken önünde duran kamyonete çarptı. Şiddetli kazaya rağmen kask kullandığı için dişleri ve burnu kırıldı. Ölümden dönen Ceylan, tedavi olduktan sonra trafik ekiplerinin yanına giderek kask alışkanlığı kazandırdıkları için teşekkür etti.

İsmail Ceylan, "Ben kendim, vallahi motorcuyum. Burada Osman Bey Caddesi'nde motosikleti biraz hızlı kullanan bir insanım. Caddeye çıktım, orada önümde bir kamyonet gidiyordu. Kamyonet giderken bir anda durdu. Hızlıydım, motoru durdurmaya çalışırken motosiklet kaydı. Kayınca omzum motosikletin aynasına, kaskım da kasaya vurdu. Kasa vurunca sekiz tane dişim kırıldı, burnum çatladı. Ama kaskım vardı kafamda olduğu halde böyle oldum. Kasa, aynı çeneme vurduğu zaman böyle oldu. Eğer kaskım olmasaydı, kafam yoktu. Ben 10 kere belki kasksızlıktan ceza yedim. İnegöl'de takıp da gezmek hiç aklıma bile gelmezdi, yani hiç takan da bir insan değildim ve de direndim. Yıllarca kask takmadım. En son bu cezalardan bıktım, mecbur kaldık artık bu kaskı takmaya. Ama takarken de polis arkadaşlara kızıyorduk, yani "Ya olur mu şu, bu mu olur, biraz insanları bırakın, yaz geliyor, kask mı takılır?" diye biz de kızıyorduk. Ama o kazada benim başım yoktu, bu da önemli bir şey. En azından halkımızın bunu bilmesini isterim. Bu da en az kardeşlerimizin bize yazdıkları cezalardan hayatımızı kurtardıklarının bir örneği olmasını istediğim için anlattım bu konuyu. Çok teşekkür ederim. İnsanlar kazalarla kurtulduktan sonra o kaskın değerini o zaman anlayacaklar. Bir de ufak kasklar var, kafaya direkt takılan, onların hiçbir faydası yok. Büyük kaskta ben kafamı kurtarabildim, öbür türlü kurtaramazdım. Ben 7-8 yaşından beri motosikletle uğraşan bir insanım, kendim burada işlerim var, hep motosikletin tepesindeyim. Mesela bu sene en az 10 milyar ceza yedim kasksızlıktan. Çok da kızdım, çok da koydu. Ama şimdi o değil, şimdi maskenin üstüne öyle kaskı takıyorum. Halka şunu sesleniyorum; hiç üzülmesinler, bir gün düştükleri zaman o kask onları kurtardığı zaman faydasını görecekler ve diyecekler ki "Polisler haklıymış." Hiç bir zaman polislerin haklı olabileceği aklıma gelmezdi. Çünkü biz yıllarca motosiklet tepesinde polisler bize düşmandı, biz polislere düşman öyle gitmişizdir. Ama Allah razı olsun onlardan, en azından beni cezalarla caydırdılar. Cezalar olmasa ben caymazdım, gene böyleydim. Ben şu an olmazdım yani. O yüzden halkımızın bilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kask Takmanın Önemi Anlaşıldı - Son Dakika

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