Trafikte her gün yaşanan korkunç kavgaların sonuncusu İzmir'in Bornova ilçesinde kaydedildi. Bir motosikletli, trafikte bir taksi sürücüsüyle kavgaya tutuştu.
Motosikletinden inen genç, kaskıyla taksiye vurmaya başladı. İlk başta araçta kalan taksi sürücüsü, motosikletli genç uzaklaşmayınca aracından indi. Taksi sürücüsü, motosikletliye saldırmaya başladı.
Motosikletliyi uzun süre darbeden taksi sürücüsünü sakinleştirmek kolay olmadı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaskla defalarca saldıran motosikletli, taksici araçtan inince zor kurtuldu - Son Dakika
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