Kastamonu Araç'ta otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu Araç'ta otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kastamonu Araç\'ta otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kastamonu Araç\'ta otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Haber Videosu

Kastamonu Araç'ta mıcır nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenip taş duvara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralanarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde mıcıra kapılarak yol kenarındaki taş duvara çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük kara yolu Diphan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.Ö. idaresindeki 34 UE 6471 plakalı Hyundai marka otomobil, yol kenarındaki mıcır sebebiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil yol kenarındaki taş duvara çarptı. Kazada araçtan dışarı fırlayan Esat Örnek olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü H.Ö. ve A.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiKastamonu AraçKastamonu3. SayfaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
14:15
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:49
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:32
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 14:36:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Araç'ta otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android