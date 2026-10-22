Kastamonu Çatalzeytin'de sahilde hareketsiz bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı - Son Dakika
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Kastamonu Çatalzeytin'de sahilde hareketsiz bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi sahilinde vatandaşların hareketsiz gördüğü erkek cesedi bulundu; kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri inceleme başlattı, ceset Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi sahilinde kıyıya vurmuş halde vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu. Hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Çatalzeytin ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı kontrolde sahile vuran kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin incelemeler neticesinde Ali D.'ye (30) ait olduğunu tespit etti. Ali. D.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu Çatalzeytin'de sahilde hareketsiz bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı - Son Dakika
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