Kastamonu'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kastamonu\'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan T.D. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahıs, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

31.05.2024 18:34
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan T.D. isimli şahıs, Ağlı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan T.D., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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