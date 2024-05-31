Kastamonu\'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan T.D. isimli şahıs, Ağlı ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan T.D., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU
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