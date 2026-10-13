Kastamonu'da 5-11 Ekim'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 5-11 Ekim'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Kastamonu\'da 5-11 Ekim\'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliden 2\'si tutuklandı
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Kastamonu'da jandarmanın 5-11 Ekim'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 122 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-11 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 1 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 122 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiKastamonu3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 5-11 Ekim'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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