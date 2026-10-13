Kastamonu\'da 5-11 Ekim\'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-11 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 1 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 122 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.