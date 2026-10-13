Kastamonu'da ateş açanlara yönelik operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kastamonu'da ruhsatsız bulunduran ve can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ateş açan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-11 Ekim tarihleri arasında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçuyla mücadele kapsamında 3 şüphelinin üst ve ikamet arama yapıldı. ruhsatsız bulunduran ve can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ateş açan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 6 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 125 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.