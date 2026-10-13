Kastamonu'da ateş açanlara yönelik operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kastamonu'da ateş açanlara yönelik operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-11 Ekim'de yürütülen çalışmada 3 şüphelinin üst ve ikamet aramasında 6 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü ve 125 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kastamonu'da ruhsatsız bulunduran ve can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ateş açan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 adet tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-11 Ekim tarihleri arasında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçuyla mücadele kapsamında 3 şüphelinin üst ve ikamet arama yapıldı. ruhsatsız bulunduran ve can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ateş açan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 6 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 125 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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