Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev küle döndü - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev küle döndü

Kastamonu\'da çıkan yangında ahşap ev küle döndü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, hızla büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

05.05.2024 23:51  Güncelleme: 23:55
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Alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Hanönü ilçesi Kavak köyü Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Karadağ ve Ergin Karadağ'a ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hanönü ve Kastamonu ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı da köye gelerek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekipler, yangının diğer evlere sıçramadan söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev küle döndü - Son Dakika

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