Kastamonu'da engelli kadın 1690 lira kaptırdı, komşusu 16 bin 50 liralık vurgunu önledi - Son Dakika
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Kastamonu'da engelli kadın 1690 lira kaptırdı, komşusu 16 bin 50 liralık vurgunu önledi

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Kastamonu'da internetten kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın, 1690 lira dolandırıldı. Şahıslar 16 bin 50 lira daha dolandırmaya çalıştı; durumu fark eden komşusu kadını kurtardı, polis inceleme başlattı.

Kastamonu'da internet üzerinden kızına fincan takımı satın almak isteyen engelli kadın, bin 690 lira dolandırıldı. Şahıslar 16 bin 50 lira kendilerine ait banka hesaplarına göndertmeye çalışırken, durumu fark eden komşusu engelli kadını daha fazla dolandırılmaktan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da yaşayan 58 yaşındaki bedensel engelli E.A., dört yıl önce alışveriş yaptığı bir alışveriş sitesi üzerinden fincan takımı satın almak istedi. "Whatsapp" üzerinden fincanı sipariş veren E.A., bin lira ödeme yaptı. Daha sonra E.A.'ya eksik ödeme yaptığını söyleyen şahıslar, 690 lira daha göndermesin istendi. E.A. 690 TL'yi de şahısların söylediği banka hesabına gönderdi. Şahıslar, daha sonra iletişime geçtikleri E.A.'ya parayı yanlış hesaba gönderdiğini söyledi. Şahıslar, telefonla aradıkları E.A.'yı mobil bankacılık uygulaması üzerinden yönlendirerek 16 bin 50 lira daha dolandırmaya çalıştı. Yanlış gönderilen ücreti iade ettirmek vaadiyle ağa düşürülen E.A.'yı tekrar dolandırılmaktan komşusu kurtardı. Komşusunun durumu fark etmesi üzerine, şahıs, 'sizinle uğraşamayacağım' diyerek telefonu kapattı.

Dolandırıldığını fark ettikten sonra polisi arayan E.A., suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkKastamonuİnceleme3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

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