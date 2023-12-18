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Kastamonu'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da 7 yıl 10 ay 35 gün hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Şahıs, 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan aranıyordu.

Kastamonu\'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
18.12.2023 - 14:53,
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Kastamonu'da 7 yıl 10 ay 35 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 7 yıl 10 ay 35 gün hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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