Kastamonu'da Hırsızlık: 3 Kadına Hapis Cezası

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Kastamonu'da husumetlilerinin evini basarak ziynet eşyalarını alan 3 kadın, hapis cezasına çarptırdı.

Olay, kent merkezinde Mart 2023'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Satiye H., Dilek F., Nurcan İ. ve Roya A., daha önceden husumeti oldukları S.B.'nin evine gelerek zorla içeri girdi. S.B.'yi etkisiz hale getiren 3 kadın evdeki 370 TL ile 25,42 gram altın bilezik, 2 bin 400 TL değerindeki altın yüzük, 4 bin 400 TL değerindeki kolye ile makyaj malzemesini alan alarak evden ayrıldı, o anları ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

S.B.'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmada Satiye H., Dilek F., Nurcan İ. ve Roya A. yakalandı. Şüpheliler hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "Birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Savunma veren sanıklardan Nurcan İ., "Biz kötü bir niyetle S.B.'nin evine gitmedik. Video çektik. Herhangi bir darpta bulunup ya da bir şey almadık. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Diğer sanık Satiye H. ise, "Anlaşılan beraat alamayacağım. Bu belli artık, bir diyeceğim yok. Daha az ceza verilmesini talep ediyorum" diye konuştu. Sanık Dilek F. de, "Eve girdiğimizde hırsızlık kastım dahi yoktu. Sadece makyaj malzemelerini aldım. Başka bir şey almadım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, farklı suçlardan şu anda tutuklu bulunan ve bu dosyada tutuksuz yargılanan sanıklar Satiye H., Nurcan İ. ve Dilek F., 'yağma' suçundan 10'ar yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 1'er yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Roya A. ise 'yağma' suçundan 6 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 8 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kadınları söz konusu eve getirdiği gerekçesiyle yargılanan M.G. ise tüm suçlamalardan beraat etti. - KASTAMONU