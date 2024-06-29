Kastamonu'da işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucunda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.06.2024 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kastamonu'da işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'da iki gurup arasında çıkan silahlı kavga sonrası bir kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişide de tutuklandı.

Olay, Kastamonu'da İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gurup arasında cadde üzerinde kavga çıktı. Bir market önünde çıkan silahlı kavgada Özgür Uzun ve ağabeyi S.A.U. yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özgür Uzun hayatını kaybetti, ağabeyi S.A.U.'nun ise tedavisine halen devam ediliyor.

Olayın ardından polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrasında cinayet şüphelisi olarak Ö.Y. ile birlikte Y.Y., A.Y. ve Ö.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. tutuklanırken, Y.Y., A.Y. ve Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Kavga, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 02:55:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement