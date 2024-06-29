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- Kastamonu'da işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'da iki gurup arasında çıkan silahlı kavga sonrası bir kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişide de tutuklandı.

Olay, Kastamonu'da İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gurup arasında cadde üzerinde kavga çıktı. Bir market önünde çıkan silahlı kavgada Özgür Uzun ve ağabeyi S.A.U. yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özgür Uzun hayatını kaybetti, ağabeyi S.A.U.'nun ise tedavisine halen devam ediliyor.

Olayın ardından polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrasında cinayet şüphelisi olarak Ö.Y. ile birlikte Y.Y., A.Y. ve Ö.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. tutuklanırken, Y.Y., A.Y. ve Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.