Kastamonu'da dağdan kopan kaya yola düştü. Olay sırasında kayanın düştüğü alanda araç olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Kastamonu- İnebolu Karayolu Ödemiş mevkiinde dağdan kopan kaya yola yuvarlandı. Yolun ortasında duran kayayı gören sürücüler durumu Karayolları'na bildirdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından kaya yoldan kaldırıldı. Olayın yaşandığı anda yolda araç olmaması ise ihtimal faciayı önledi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Kaya Düşmesi Facianın Eşiğini Aşmadı - Son Dakika
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