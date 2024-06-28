Kastamonu'da, 'hakkınızı helal edin' yazılı not bırakıp evden ayrılan 13 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, 'hakkınızı helal edin' yazılı not bırakan 13 yaşındaki çocuk evinden ayrıldı. Ailesinin kayıp ihbarının ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları neticesinde kayıp çocuk kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuk Kısa Sürede Bulundu - Son Dakika
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