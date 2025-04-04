Kastamonu'da Kız Meselesi Cinayet Davası - Son Dakika
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Kastamonu'da Kız Meselesi Cinayet Davası

Kastamonu\'da Kız Meselesi Cinayet Davası

Kız meselesi yüzünden tartışma sonucu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili mahkeme duruşması devam ediyor.

04.04.2025 13:04
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Kastamonu'da kız meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı öldürdükleri iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, 2suç delillerini yok etme veya değiştirme' suçlarından 4 sanık hakkında dava açılarak dosyaya eklendi.

Olay, 2023 yılının Aralık ayında merkez Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. arasında kız meselesi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fuat Camcı, en yakın arkadaşı olan Eren E.'nin aracına binerek, yanlarına aldıkları Yusuf S. ile birlikte Yolkonak köyüne gitti. Köye geldikleri sırada Ferdi D. ile Fuat Camcı arasında çıkan tartışma büyüdü. İddialara göre Ferdi D. ile Yusuf S., yanlarında bulundurdukları tüfekle çapraz ateşe aldıkları Fuat Camcı'yı vurarak öldürdü. Olayın ardından Eren E. aracıyla, Ferdi D. ve Yusuf S.'de yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar sonrası inceleme başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karışan Ferdi D., Yusuf S. ve Eren E.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen üç sanıkta tutuklandı. Olaydan sonra sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K. hakkında da "suç delillerini yok etme ya da değiştirme" suçlarından dava açıldı. Mahkeme heyeti, açılan davada dosyayı birleştirerek yargılamaya devam etti.

"Suç delillerini yok etme gibi bir durumum olmadı"

Tutuksuz yargılanan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Ahmet C.G., "Benim hiçbir şekilde suç delillerini yok etme gibi bir durumum olmadı. Ben olay yerinde yoktum. Benim olayla hiçbir ilgim yoktur. Devlet büyüklerimiz benden arkadaşları geçirmedi istedi, bende getirdim ve jandarmaya teslim ettim. Ben arkadaşları jandarmaya teslim ederken sadece 1 tane uzun namlulu tüfek gördüm. Başka silah görmedim. Farklı silah var ise bundan benim bilgim yok" dedi.

"Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum"

Tutuksuz yargılanan Polat S. ise, "Ben araçla getirilen tüfeği hiç görmedim. Uzun namlulu bir silahı jandarma ekiplerine teslim edilirken gördüm. Öldürme olayından sonra Yusuf ile Ferdi benim yanıma geldi. Ellerinde bir tane tüfek gördüm, başka bir silah yoktu. Siyah renkte uzun namlulu bir tüfekti. İkinci bir silah yoktu. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

"Ben ikinci bir silah ya da tüfek görmedim"

Tutuksuz yargılanan Onur Ş. de, "Olayda kullanılan başka bir silahın ortadan kaybolmasıyla ilgili yargılanıyorum. Suç delillerini yok etmekten dolayı dava açıldı. Bu konuyla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Ben ikinci bir silah ya da tüfek görmedim. Öldürme olayından sonra ben Ferdi'yi gördüm. Yanında da Yusuf vardı. Diğer sanık olan Eren'i yanlarında görmedim. Ferdi'nin ve Yusuf'un elinde silah görmedim. Herhangi birisinde silah olup olmadığını bilmiyorum, ben silah görmedim" şeklinde konuştu.

Tutuksuz yargılanan Recep K. ise, "Ferdi'yi ben jandarmaya kendim teslim ettim. Teslim ederken arabada uzun namlulu bir silah vardı. Silah rengini tam olarak şu anda hatırlamıyorum. Farklı bir silah ya da tüfek görmedim Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Fuat'tan ayrıldıktan sonra bana rahatsızlık verdi ama bu konuyla ilgili Ferdi'ye bir şey söylemedim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Fuat Camcı'nın eski kız arkadaşı Funda Y. de, "Fuat Camcı cinayetinde ilgili bir bilgim yoktur. Sanıklarla bir tanışıklığım da yoktur. Aralarındaki herhangi bir sorun olup olmadığını da bilmiyorum. Fuat Camcı, benim eski erkek arkadaşımdı. İki yıldır kendisiyle konuşmuyorduk. Ferdi ile uzaktan akrabalığımız var. Yakın akraba değiliz. Olaydan sonra Ferdi beni aradı, numarası kayıtlı değildi, Fuat'ı vurduğunu söyleyip telefonu kapattı. Olayın nasıl olduğuna dair soru sorma imkanım da olmadı. Ben, Fuat'tan ayrıldıktan sonra bana rahatsızlık verdi ama ben, bu konuyla ilgili Ferdi'ye bir şey söylemedim, yani Fuat'ı şikayet etmedim" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından konuşan Fuat Camcı'nın annesi Z. Camcı da, "Ben üç sanıktan da davacıyım. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim hayatta hiç kimsem yoktu. En ağır şekilde cezalandırılsınlar. Tek Fuat'ım vardı, benim yavrumdan başka kimsem yoktu dünyada. Tek dalımı kırdılar, aldılar onu benden, ben yaşamıyorum artık" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Ferdi D. ve Yusuf S.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmay ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kız Meselesi Cinayet Davası - Son Dakika

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