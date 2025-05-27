Kastamonu'da Kız Meselesi Cinayetinde Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Kastamonu'da Kız Meselesi Cinayetinde Yeni Gelişmeler

Kastamonu\'da Kız Meselesi Cinayetinde Yeni Gelişmeler
27.05.2025 15:19
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Kız meselesi yüzünden öldürülen gencin annesi, sanıkların planlayarak hareket ettiğini söyledi.

Kastamonu'da kız meselesi yüzünden çapraz ateşe alınarak öldürülen gencin annesi, duruşmada sanıkların suça sürüklenen çocuk olmadıklarını, oğlunu planlayarak öldürdüklerini söyledi.

2023 yılının Aralık ayında merkez Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. arasında kız meselesi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fuat Camcı, yanına aldığı Yusuf S. ve Eren E. ile birlikte Yolkonak köyüne gitti. Köye geldikleri sırada Ferdi D. ile Fuat Camcı arasında çıkan tartışma büyüdü. İddialara göre Ferdi D. ile Yusuf S., yanlarında bulunan tüfekle çapraz ateşe aldıkları Fuat Camcı'yı vurarak öldürdü. Olayın ardından Eren E. aracıyla, Ferdi D. ve Yusuf S. de yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar sonrası inceleme başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karışan Ferdi D., Yusuf S. ve Eren E.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen üç şüpheli de tutuklandı. Olaydan sonra şüpheiller hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K. hakkında da "suç delillerini yok etme ya da değiştirme" suçlarından dava açıldı. Birleştirilen dosyalara ilişkin yargılama devam etti.

"Birlikte alkol alırken Fuat'ı alıp yanımızdan gittiler"

Duruşmada tanık olarak dinlenen B.K., "Biz birlikte alkol alırken Yusuf ve Eren geldi. Bir süre sonra Fuat'ı da alıp yanımızdan gittiler. Gecede Fuat'ın öldüğünü duydum. Aralarında bir husumet olduğunu bilmiyordum. Olaya dair bir bilgim yoktur. Fuat, bir sıkıntı olmadan normal araca binip gitti. Herhangi bir sorun yok gibiydi" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.T. ise, "Biz, Fuat ile birlikte alkol alıyorduk. 'Arabanın bagajında şişe var, birlikte içelim' demişti. Bu sırada bagajda bir tane tüfek vardı. Bagajda tüfek olduğunu gördüm. Telefon gelince de Fuat gitti. Ben de evime gittim. Daha sonra 'Fuat'ı öldürmüşler' diye telefonda söylediler. Durumu bu şekilde öğrendim" diye konuştu.

"Bunlar suça sürüklenen çocuk değil, planlayıp oğlumu öldürdüler"

Maktul Fuat Camcı'nın annesi Z. Camcı, "Ben, üç sanıktan da şikayetçiyim. En ağır şekilde ceza almalarını istiyorum. Planlı bir şekilde benim oğlumu alıp götürdüler. Benim yavrumu planlayıp öldürdüler. Benim yavrum akşam saat 20.00'ye kadar evde yatıyordu. Yavrumu alıp götürdüler, planlayıp cani bir şekilde yavrumu öldürdüler. Hiçbir şeyden yararlanmadan ceza almalarını istiyorum. Bunlar kötü, bunlar suça sürüklenen çocuk falan değiller, bunlar kötüler. Size yalvarıyorum, sizlerin de evlatları var. Benim yavrumu planlı bir şekilde öldürdüler. Benim yavrumun suçu neydi? Size soruyorum, suçu neydi. Benim tek oğlumdu, ben işimi de kaybettim. Ben yaşamıyorum. Benim yavrumu planlayıp öldürdüler. Üçü birlikte yaptılar, üçünden de şikayetçiyim. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Hiçbir şeyden yararlanmasınlar. Yalvarıyorum sizlere" şeklinde konuştu.

Duruşmada kendilerini savunan tutuklu sanıklar Ferdi D. ve Yusuf S. de pişman olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti.

Delilleri karartmadığını iddia eden sanık Eren E. ise, "Beraatımı istiyorum, ben delil karartmadım. Bu suç ile alakalı olmadığımı düşünüyorum. Ben herhangi bir şekilde suç işlemedim. Kendimi nasıl bu suçun içinde buldum bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Ferdi D. ve Yusuf S.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kız Meselesi Cinayetinde Yeni Gelişmeler - Son Dakika

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