Kastamonu\'da lösemi hastalığına yakalanan öğretmen hayatını kaybetti

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Kastamonu'da sınıf öğretmeni, yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Kastamonu Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı sırada lösemi hastalığına yakalanan 37 yaşındaki Ercan Özmeneroğlu, uzun zamandır tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası Ercan Özmeneroğlu için öğretmen arkadaşları tarafından Kastamonu'da sosyal medya üzerinden ilik nakli yapılması için kampanya düzenlenmişti.

Ercan öğretmenin cenazesi, yarın memleketi Mersin'de toprağa verilecek. - KASTAMONU