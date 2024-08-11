Kastamonu'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu\'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu'da meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

11.08.2024 12:48
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Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 37 ABP 259 plakalı otomobil ile R.Ç: yönetimindeki 34 KSV 940 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 37 ABP 259 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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