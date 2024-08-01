Kastamonu'da Saldırganın Teslim Olması İçin İkna Çalışmaları Sürüyor

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Kastamonu'da, tabancayla iki kişiyi yaraladıktan sonra etrafa rastgele ateş açıp bir eve saklanan saldırganın teslim olması için polis ve çelik yelek giydirilen kardeşinin ikna çalışmaları sürüyor.

İnönü Mahallesi'ndeki Afşin Bey Sokağı'nda gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, tabancaya iki kişiyi yaraladıktan sonra etrafa rastgele ateş açarak çevrede paniğe yol açtı. Saldırgan, olayın ardından bir eve saklandı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, sokağı güvenlik çemberine aldı, giriş ve çıkışları kapattı.

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve çelik yelek giydirilen kardeşi, saldırgan şahsın teslim olması için yoğun çaba harcıyor. Olayın yaşandığı bölgede tedirgin bekleyiş sürerken, güvenlik güçleri, çevredeki vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Yaralıların da hastanedeki tedavileri devam ediyor. - KASTAMONU