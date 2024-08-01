Kastamonu'da silahlı saldırgan polisleri yaraladı ve ailesini rehin aldı

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Kastamonu'da hareketli saatler... Silahlı saldırgan dehşet saçtı: 2 polisi yaraladı, ailesini rehin aldı

KASTAMONU - Kastamonu'da uyuşturucu bağımlısı silahlı bir saldırganın, iki polis memurunu tabancayla yaralayıp saklandığı evinde ailesini rehin aldı.

İnönü Mahallesi'ndeki Afşin Bey Sokağı'nda yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan etrafa rastgele ateş açarak olay yerine giden iki polis memurunu yaraladı. Saldırgan, daha sonra evine saklanarak ailesini rehin aldı. Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen saldırganı teslim olması için ikna etmeye çalışıyor. Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Aydın Ergün ve İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, saldırganın ikna edilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. İkna çalışmaları sırasında çelik yelek giydirilen saldırganın kardeşi de devreye girdi. Sokakta güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurlarının ise tedavisi sürüyor.