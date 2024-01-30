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Kastamonu'da Tofaş Marka Otomobilin Yön Tabelasına Çarpması Sonucu 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da Tofaş Marka Otomobilin Yön Tabelasına Çarpması Sonucu 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, Tofaş marka otomobilin yön tabelasının direğine çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Kastamonu\'da Tofaş Marka Otomobilin Yön Tabelasına Çarpması Sonucu 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
30.01.2024 - 15:58,  Güncelleme: 15:58
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Kastamonu'da Tofaş marka otomobilin yön tabelasının direğine çarpması neticesinde ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, hayat mücadelesini kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 37 BE 897 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yön tabelasının direğine çarptı. Direkte asılı kalan otomobilde bulunan sürücü B.Y. ile eşi O.Y ve çocukları A.B.Y. ve Efecan Yeler yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki Efecan Yeler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanede tedavileri devam ediyor.
Yeler'in, Sinop'un Vezirköprü ilçesinde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yenidüzce Güney Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Tofaş Marka Otomobilin Yön Tabelasına Çarpması Sonucu 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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