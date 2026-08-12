Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kastamonu\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez ilçesi Kuzkayaka köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 06 BN 8320 plakalı Toyota marka otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 37 SC 324 plakalı Tofaş-FIAT marka otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile Toyota marka otomobilde bulunan M.A. yaralanırken, Tofaş marka otomobildeki Ferhat Karaoğlu hayatını kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından, kullanılmaz hale gelen otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza yerine gelen hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kastamonu, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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