Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6.13 gram metamfetamin ve 26 bin TL ile tutuklama.

23.11.2024 20:19
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, vites kılıfı ile teyp bölgesinin arka kısmına zulalanmış halde uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri bir şahsın ikametinde ve aracında arama yaptı. Şahsa ait araçta yapılan arama neticesinde, vites kılıfı ile teyp bölgesinin arka kısmına zulalanmış halde 6.13 gram metamfetamin, 9 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 175 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.F.B. tutuklandı.

Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları neticesinde, 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan B.B. yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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