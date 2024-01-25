Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar neticesinde, uyuşturucu satışı yapan 3 şüpheli belirlendi. Ekipler tarafından şahısların araçlarında ve üstlerinde yapılan aramada 4,02 gram esrar, bur miktar metamfetamin, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 40 bin TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU