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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 0,65 gram esrar, 2,14 gram esrar sarılı sigara uçluğu, 7 adet esctasy, 0,90 gram sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
10.01.2024 - 17:09,
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 4 şahsın üst ve araçlarında yapılan aramalarda 0,65 gram esrar, 2,14 gram esrar sarılı sigara uçluğu, 7 adet esctasy, 0,90 gram sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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