Kastamonu\'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kastamonu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Gölköy köyü mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 67 AAH 749 plakalı kamyon, tali yola dönüş yapmak isterken arkasından gelen ve sürücüleri öğrenilemeyen 37 EN 595 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil ve 37 ADM 021 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan B.D., G.D., U.D. ve G.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Taşköprü ilçesi Kastamonu-Taşköprü karayolu Tekev köyü mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABU 672 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya yuvarlandı. Kazada minibüsteki iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU