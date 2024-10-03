Kastamonu Entegre'ye Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu Entegre'ye Operasyon: 3 Tutuklama

Kastamonu Entegre\'ye Operasyon: 3 Tutuklama

Kastamonu Entegre'ye yönelik sahtecilik iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

03.10.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Entegre firmasını, belgede sahtecilik ve benzeri yöntemlerle 100 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hayat Holding bünyesinde, orman ve ağaç ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre firması tarafından yapılan suç duyurusunun ardından, 9 kişi hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işleme amacıyla örgüt kurma", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kastamonu Entegre firmasının fabrika direktörü Enüs Koç'un da aralarında bulunduğu ve bir süre önce görevlerinden uzaklaştırılan birim müdürleri ve mühendislerle firmanın çalıştığı şirket yetkililerinden oluşan 9 kişi, Kastamonu merkezli İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar ve Kocaeli'nde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Kastamonu Entegre firmasının eski fabrika direktörü Enüs Koç ile Metin U. ve İsmail Ö. tutuklanırken, 2 kişi savcılık soruşturmasının ardından, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çok sayıda dijital materyaller de ele geçirildi. İlk belirlemelere göre şahıslar tarafından şirketin 100 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı belirtilirken, zararın tam miktarın belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu Entegre, kastamonu, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Entegre'ye Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:39 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 22:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu Entegre'ye Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement