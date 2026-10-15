Kastamonu Hanönü\'de yağışta devrilen bakır madeni yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yağışın etkili olduğu yolda kayarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Sinop istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki bakır madeni yüklü hafriyat kamyonu, sağanak yağışın etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.