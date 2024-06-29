Kastamonu-Taşköprü Karayolunda Otomobil ile Çarpışan Traktörün İkiye Bölündüğü Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu-Taşköprü Karayolunda Otomobil ile Çarpışan Traktörün İkiye Bölündüğü Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan traktörün ikiye bölündüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü ve traktör sürücüsü yaralandı.

29.06.2024 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu-Taşköprü karayolunda otomobil ile çarpışan traktörün ikiye bölündüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Davutca köyü mevkiinde meydana gelen kazada Taşköprü istikametinden Kastamonu istikametine seyir eden Serdal Muşlu (30) yönetimindeki 37 SL 409 plakalı Honda marka otomobil, aynı istikamete giden ve sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen Hasan Samancı (73) idaresindeki 37 BE 297 plakalı Massey Ferguson marka traktörle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serdal Muşlu ile traktör sürücüsü Hasan Samancı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki traktör arka arkaya seyir halinde iken sol şeritten gelen otomobilin dönüş yapmak isteyen traktöre çarptığı görülüyor. Kazada traktörün havalandığı ve ikiye bölündüğü görülüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu-Taşköprü Karayolunda Otomobil ile Çarpışan Traktörün İkiye Bölündüğü Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 03:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu-Taşköprü Karayolunda Otomobil ile Çarpışan Traktörün İkiye Bölündüğü Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement