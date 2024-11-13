Kasten öldürme davasında müebbet hapis cezası

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Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'i silahla vurarak öldürmekten tutuklu yargılanan sanık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil Gani Güngör ile taraf avukatları katılırken, dosyadan vareste tutulan sanık Güngör'ün oğlu tutuksuz sanık İbrahim Güngör katılmadı. Mahkeme başkanı, dosyada eksik hususun kalmadığını, bu celsede karar vereceklerini söyleyerek, son söz için sanık Güngör'e söz verdi. Sanık Güngör, önceki ifadelerini tekrarladığını beyan ederek, mahkeme heyetinden beraatini talep etti.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından karar veren mahkeme, sanık Güngör hakkında haksız tahrik indirimi uygulamayarak, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanık İbrahim Güngör ise hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Duruşma salonu çıkışında bekleyen maktul Meh9met Aypek'in yakınları, sanık Güngör'e sözlü tepki gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame göre, Mehmet Aypek 25 Nisan 2023'de Çankaya ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki iş yerinde şoförü Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. İddianemede, Gani Güngör'ün oğlu İbrahim Güngör'ün de cinayet sırasında iş yerinin etrafında olduğu, babasına cinayette yardım ettiği belirtilmişti. Gani Güngör hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, oğlu İbrahim Güngör hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - ANKARA