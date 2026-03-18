Katar'a Füze Saldırısı: Yangın Çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar'a Füze Saldırısı: Yangın Çıktı

18.03.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Katar'daki LNG tesisine füze saldırısı düzenledi. Yangın başlatıldı, hasar büyük.

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisine ev sahipliği yapan Ras Laffan bölgesine yönelik füze saldırısı nedeniyle bölgede yangın çıktığını açıkladı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin Körfez ülkelerindeki çeşitli askeri ve lojistik unsurlara yönelik misillemeleri sürüyor. Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisine ev sahipliği Ras Laffan bölgesine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, saldırı sonucunda bölgede yangın çıktığı, olayın ardından sivil savunma ekiplerinin hızla sevk edilerek yangına müdahale çalışmalarının derhal başlatıldığı ifade edildi.

QatarEnergy: "Büyük ölçekli hasar oluştu"

Katar devletine ait QatarEnergy şirketinden yapılan açıklamada, Ras Laffan'ın balistik füze saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle endüstriyel bölgede büyük ölçekli hasar meydana geldiği vurgulanırken, birden çok yangın çıktığı belirtildi. Olayda henüz bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İran: "Sert bir şekilde misilleme yapacağız"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars hedef alınmıştı. Söz konusu saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "Suçlu düşman, ülkenin güneyinde İran'ın yakıt ve enerji altyapısının bir kısmına saldırmıştır. Daha önce ülkemizin yakıt, enerji, doğal gaz ve ekonomik altyapılarına yönelik ABD ve Siyonist saldırılarının karşılıksız kalmayacağı, düşmana güçlü şekilde karşılık verilerek saldırının kaynağının da hedef alınacağı uyarısında bulunmuştuk. Saldırının kaynağı olan ülkenin yakıt, enerji ve doğal gaz altyapılarını hedef almayı meşru hakkımız olarak görüyoruz ve ilk fırsatta sert bir şekilde misilleme yapacağız" denilmişti. - DOHA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Enerji, Çevre, Doha, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 23:01:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.