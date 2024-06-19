Katliam gibi kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Katliam gibi kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil birbirine girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ağır yaralandı. Olay nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin motorları yerinden fırlayarak yaklaşık 100 metrelik bir alana savruldu. Soruşturma devam ediyor.

19.06.2024 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katliam gibi kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

BURSA - Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil birbirine girdi. Savrulan otomobillerde bulunan 8 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin motorları yerinden fırlayarak yaklaşık 100 metrelik bir alana savruldu.

Feci kaza sabaha karşı 04.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdurrahman Karataş idaresindeki 35 AAK 265 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kılıç kavşağı yakınlarından Bursa'dan İstanbul istikametine seyir halindeyken iddiaya göre önünde seyreden soyadı belirlenemeyen Ömer Faruk isimli şahsın kullandığı Mercedes marka 41 ASG 504 plakalı bir otomobile çarptı.

Her iki otomobil de savruldu

Çarpmanın şiddeti ile her iki otomobil de yolda savruldu. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobiller yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 35 AAK 265 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Karataş ile aynı araçtaki Buğra Demir Ülgülaraçtan fırladı. Kazada sürücü Abdurrahman Karataş ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Cem Aginolay yerinde hayatını kaybetti.

6 kişi yaralandı

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yalova'daki hastanelere sevk etti.

Ortalık savaş alanına döndü

Kaza nedeniyle otoyolda Kılıç Kavşağı savaş alanına döndü. Çarpışan iki otomobilin de motorları yerinden koparak yaklaşık 60 metrelik alana savruldu. Kaza sonrasında bariyerlerde sıkışan otomobil lastiği ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Trafik tek şeritten verildi

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracı ile alınarak Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrasında jandarma ekipleri kaza bölgesinde titiz bir çalışma yürüttü. Araçların ve araç parçalarının yoldan temizlenmesinin ardından ise trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Orhangazi, trafik, İzmir, Gebze, Güvenlik, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Katliam gibi kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:18 Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım Arda Güler, kendi golünü izledi Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi
08:11 Tehdit, yasak aşk, rüşvet Kadın hakimle ilgili skandal iddialar Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar
22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:06 Arda Güler’in muhteşem golüne Real Madrid’in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi Arda Güler'in muhteşem golüne Real Madrid'in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:35 İsrail, Lübnan’a yönelik operasyonel planı onayladı İsrail, Lübnan'a yönelik operasyonel planı onayladı
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:56 Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 09:22:41. #1.13#
SON DAKİKA: Katliam gibi kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement