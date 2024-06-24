Katliam gibi kazada çarpıcı detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Katliam gibi kazada çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Bartın'da meydana gelen kazada, aşırı hız yapan ve taklalar atan aracın sürücüsü ile yanındaki iki kişi hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ve diğer araçtaki iki kişi de kazada hayatını kaybetti. Kazada ayrıca yaralananlar da bulunuyor.

24.06.2024 00:06
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Katliam gibi kazada çarpıcı detaylar: Defalarca kez takla atan ve istinat duvarına çarparak durabilen aracın aşırı hız yaptığı ortaya çıktı

BARTIN - Bartın'da dün gece meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazada detaylar ortaya çıktı. Sürücülerden birinin alkollü ve aşırı hızlı olduğu ileri sürüldü.

Bartın Sinop Karayolu'nun 20. kilometresinde Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir eden 19 yaşındaki Selçuk Eyşi idaresindeki 74 AAG 388 plakalı araç ile Bartın yönünden gelerek Aliobası köyüne dönüş yapan Celil Demir yönetimindeki 34 BPN 96 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Selçuk Eyşi yönetimindeki araç taklalar atarak yol kenarında kanala düştü. İstinat duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, yanında bulunan 16 yaşındaki kuzeni Berat Yaprak ve 19 yaşındaki Erol Kahraman araçta sıkıştı. Ekiplerin uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü Selçuk Eyşi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak aynı araçtan çıkarılan Berat Yaprak hastanede hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan 71 yaşındaki Hanife Demir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Celal Demir'nin durumunun iyiye gittiği öğrenilirken diğer araçtan çıkarılan Erol Kahramanın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Feci kazada aynı araçta hayatını kaybeden Selçuk Eyşi, Berat Yaprak ile ağır yaralı Erol Kahraman'ın bir tanıdıklarının düğününden dönüş yaptığı diğer araçta bulunan ve kazada ölen Hanife Demir ile yaralı kocası Celil Demir'in de kendi araçlarıyla başka bir düğünden geldikleri belirtildi.

Kazada her iki araç hurdaya dönerken, feci kazada taklalara atarak istinat duvarına çarpan aracın sürücüsü Selçuk Eyşi'nin 200 promilin üstünde alkollü olduğu ileri sürülerken, aracın hız ibresinin ise kaza sonrasında 174 kilometrede takılı kaldığı belirtildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsünün ise kent güvenlik kamera görüntüleri ile Selçuk Eyşi olduğu belirlenebildi.

Ölenlerin olay yerine gelen yakınları acı haberi alınca büyük acı yaşadı.

Selçuk Eyşi ve kuzeni Berat Yaprak, Yahyayazıcılar Köyü Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla köy mezarlığına defin edildi.

Kaynak: İHA

Bartın, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Katliam gibi kazada çarpıcı detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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