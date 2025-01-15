Katliamda 2 Çocuk Devlet Himayesine Alındı - Son Dakika
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Katliamda 2 Çocuk Devlet Himayesine Alındı

Katliamda 2 Çocuk Devlet Himayesine Alındı

Adana'da 5 kişiyi öldüren polis memurunun çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alındı.

15.01.2025 19:32
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Adana'da 5 kişiyi öldüren polis memurunun 2 çocuğu, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi (43), sabah saatlerinde önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37), ardından da Adana'ya gelerek kayınvalidesi Hüsne (61), kayınbabası Yusuf (64), eşinin halası Semiha (53) ve kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürdü.

Yakalanan katil zanlısı gözaltına alınırken, polis memuru Mehmet Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Katliamda 2 Çocuk Devlet Himayesine Alındı - Son Dakika

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