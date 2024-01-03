Kavgayı ayırmaya çalışanlara sataşınca bıçakla yaralandı

Yaralı halde polise de güçlük çıkartan şahıs, kelepçeli halde ambulansı bekledi

DENİZLİ - Denizli'de kadın arkadaşıyla yaşadığı tartışmasını ayırmak isteyenlerle de tartışan şahıs, yaşanan arbedede bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen yaralı şahıs, kelepçe ile ambulansa bindirildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre İ.K, yanında yanında bulunan kadın arkadaşı J.H. ile tartışmaya başladı. J.H'nin çevreden yardım istemesi üzerine iki genç olaya müdahil oldu. Alkollü olduğu öğrenilen İ.K., bu kez gençlerle tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın büyümesiyle iki gençte biri yanındaki bıçakla İ.K.'yi elinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren İ.K, kelepçelenerek ambulansın gelmesi beklenildi.

Ambulansın olay yerine geldiği sırada da yaralı halde bağırmaya devam eden İ.K, kendisine yardım etmek isteyen sağlık çalışanlarına da küfürler savurduğu görüldü. Ambulansa güçlükle bindirilen İ.K, tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken, olayın faili olan kişileri arama çalışması başlatıldı.