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Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazada hafif yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

01.02.2024 14:54
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Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34 HHJ 989 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 59 AHZ 325 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobillerin sürücüleri yaralanırken, olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kazada hafif yaralanan M.A. ve M.T. ilçedeki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlatıldı.

Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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