Kayalıklara uçan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayalıklara uçan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp kayalıklara uçan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı. Kazada motosiklette bulunan Recep Efe Açıkgöz ile Kerim Kocatürk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

23.07.2024 20:54
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Kayalıklara uçan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp kayalıklara uçan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Orhangazi- Fındıklı Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, üzerinde 2 gencin bulunduğu ve sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen 16 BJM 377 plakalı motosiklet Fındıklı istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken şarampole uçtu. Kazada motosiklette bulunan Recep Efe Açıkgöz ile Kerim Kocatürk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı durumda olan 2 genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Yaralı gençlerin aileleri haberi alınca hastaneye akın etti.

Kayalıklara uçan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı
Kaynak: İHA

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