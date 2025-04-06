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Kaybolan Altın Polisle Bulundu

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Alışverişte altınını kaybeden genç, polisin yardımıyla altınına kavuştu. Mutlu anlar kaydedildi.

06.04.2025 12:02
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Alışveriş yaparken altınını kaybeden genç kızı sokakta gezen polis sevindirdi

AMASYA - Amasya'da alışveriş dönüşü boynunda asılı yarım altını kaybettiğini fark ederek umutsuz bir şekilde polisi arayıp yardım isteyen genç kadın, karşısındaki görevlinin 'altının emin ellerde' sözüyle büyük sevinç yaşadı. Ailesiyle sokakta gezerken genç kızın altını düşürdüğü dükkanın önüne 40 dakika sonra tesadüfen gelen polis memuru, yerde bulduğu altının sahibine ulaşmasını sağladı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Annesiyle birlikte yaptığı alışveriş sonrası evine geldiğinde boynunda asılı yarım altının takılı olmadığını fark eden Nuriye Keten, sokaktaki aramaları sonuçsuz kalınca durumu polise bildirdi. 26 yaşındaki genç kızın Kocacık Çarşısı'nda alışveriş yaptığı dükkana 40 dakika sonra izinli olduğu gün bebek arabasıyla gelen 16 yıllık polis memuru D.T. yerde parlayan eşyayı fark etti. Yaklaşıp eğildiğinde bunun yarım altın olduğunu anlayan 39 yaşındaki polis, önce çevredekilere, iş yerlerine sonra da telefonla irtibata geçtiği karakola kayıp eşya ihbarı olup olmadığını sordu. Görevliler, o altının kendilerine kayıp ihbarı veren genç kıza ait olduğunu belirledi.

Bir kamu kurumunda geçici görev yapan Nuriye Keten, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine gelerek düşürdüğü altınını teslim aldı. "Bu bana ders oldu. Bundan sonra altın takmayacağım" sözleriyle de D.T.'ye ve kendisine yardımcı olan polislere teşekkür ederek polis haftasını kutladı.

İzinli olduğu gün ailesiyle birlikte sokakta gezerken olayın yaşandığına değinen polis memuru D.T. de görevini yaptığını belirterek, yüzünü güldürdüğü genç kızın böyle durumlarla karşılaşmaması için daha dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaybolan Altın Polisle Bulundu - Son Dakika

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