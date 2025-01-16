Yolda bulduğu kredi kartıyla veresiye borcunu kapattı - Son Dakika
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Yolda bulduğu kredi kartıyla veresiye borcunu kapattı

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Arnavutköy'de bir kişi, yerde bulduğu kredi kartıyla ilk olarak veresiye borcunu kapattı ardından market alışverişi yaptı. Kart hareketlerinden şüphelinin izini süren kart sahibi, hırsızı yakalayamadı.

16.01.2025 09:47
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 14 Ocak'ta ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre; Orgun Eyüpoğlu, Yunus Emre Mahallesi'nde kaldırımda yürüdüğü esnasında cebindeki kredi kartını yere düştü. Daha sonra markete gidip alışveriş yapmak isteyen Eyüpoğlu, kartının olmadığını fark etti. Cep telefonuna bakan Eyüpoğlu, kartıyla alışveriş yapıldığı bildirimini görünce söz konusu iş yerine gitti. Kartı kullanan şüpheliyi dakika farklı ile kaçıran adam, iş yerinde veresiye borcu ödendiğini öğrenince şoke oldu.

"VERESİYE BORCUNU TEMASSIZ ÖZELLİĞİYLE KAPATIYOR"

Yaşadığı durumu anlatan Orgun Eyüpoğlu, "Çocuğumu okula bıraktıktan sonra kredi kartımı düşürmüşüm. Kredi kartımı bir bayan buluyor ve alışveriş yapıyor. Markete giden şahıs daha sonra bu giyim mağazasına gelip veresiye borcunu temassız özelliğini kullanarak kapatıyor. Buraya geldiği zaman normalde her zaman geldiğinden farklı şekilde gelmiş. Ben markete gidip alışveriş yaptım o esnada kartımın olmadığını fark ettim. Benimle alışveriş yapılan yerler çok yakın ben takip ettim ama yakalayamadım. Kartımı iptal ettirdim, polislerde geldiler kartımı bırakmasını bekledim ama dönüş olmadı." şeklinde konuştu.

"BİLDİĞİM MÜŞTERİM, SÜREKLİ BORCUNU ÖDÜYOR"

Veresiye borcunun ödendiği işletmenin sahibi olan Nimetullah Aksoy ise, "Benim bildiğim sağlam bir müşterim sürekli borcunu ödüyor gelip. Sabah geldi borcunu ödeyeceğini söyledi 630 TL borcu vardı kartla ödeyeceğini söyledi bende tamam dedim. Aradan 10 dakika geçmeden bu arkadaş geldi. Benim normalde sürekli müşterim ben hiç şüphelenmedim hava soğuk diye ben yüzünü atkıyla örttüğünü düşündüm." ifadelerini kullandı. Kadının veresiye borcunu ödediği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yolda bulduğu kredi kartıyla veresiye borcunu kapattı
Kaynak: İHA

Arnavutköy, Hırsızlık, Alışveriş, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolda bulduğu kredi kartıyla veresiye borcunu kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ateş:
    Bakkalda kurşun kalemle veresiye yazıyor.Gülermisin ağlarmısın. 18 5 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    Nasıl bir haber metni yazıyorsunuz? açıklayıcı bigi eksik. Veresiye borcunu kapatıyor ise o işyerinde ismi adresi telefonu kayıtlıdır. işleri rast gele suratına bakarak veresiye vermemiştir. haberi yazan etitörmüdür nedir o elemanlarının biraz eğitin. 16 2 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Birde örtülü namaz kılıyor ama kul hakkı yiyor. Akp siyasi kapalılık 11 3 Yanıtla
  • Serafettin Eren:
    bundan sonra iki misli açılır borcu !! 11 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ah partili dini bütün mümine hatun sonrada gitti abdestini aldi namazini kildi Allahim reyizi ba§impédance eksik etme diye dua etti 0 1 Yanıtla
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