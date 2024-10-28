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Kaybolan Yaşlı Adam Ölü Bulundu

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77 yaşındaki Yaşar Dursun, 10 gün sonra çay kenarında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

28.10.2024 18:42
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10 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 10 gündür kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Yaşar Dursun, çay kenarında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyü Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Dursun, eşi Hanife Dursun'a Bartın ili sınırındaki bir köyden "eşek satın almaya gideceğini" söyleyerek evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Yaşar Dursun'u arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, NAK Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Vakfı ekiplerinin yer aldığı 54 personel, 12 araç, 2 dron ve 2 iz takip köpeği ile devam eden aramalarda Dursun'un aldığı eşek ölü bulundu. Eşeğin bulunduğu Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kayabaşı köyü ile Tayyip köyü arasındaki ormanlık alanda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Yapılan aramalarda yaşlı adamın cansız bedeni Tayyip köyü mevkisinde Ova Çayı kenarında bulundu.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Dursun'un cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaybolan Yaşlı Adam Ölü Bulundu
Kaynak: İHA

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