Kayganlaşan yolda otomobil tıra çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Kayganlaşan yolda otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Düzce'de sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi öldü.

02.09.2024 19:51
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Kayganlaşan yolda otomobil tıra çarptı: 1 ölü

DÜZCE - Düzce'de sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi öldü.

Kaza Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu kabalak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Hasan Kayıkçı idaresindeki 81 KH 575 plakalı Volkswagen Marka otomobil sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 81 BN 453 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sebebiyle araçta sıkışan sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kayıkçı hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayganlaşan yolda otomobil tıra çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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