Kayı Anıtı\'ndaki Merdivenlerde Yangın

Bilecik'in simgeleri arasında yer alan Kayı Anıtı'na çıkan tahta merdivenlerdeki yangın kısa sürede söndürüldü.
Bilecik - Eskişehir, Bilecik- İstanbul D-650 karayolu üzerinde Söğüt Kavşağı'ndan yer alan Kayı Anıtı'ndan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye haber verdi. Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hemen bölgeye intikal ederken, yangının anıta çıkan tahta merdivenlerde olduğu gördü. Ekipler hemen alevlere müdahale ederken, kısa sürede söndürüldü. Yangının anıta ziyaret gelen bir vatandaşın attığı sigara izmaritinden çıktığından zannediliyor. - BİLECİK
