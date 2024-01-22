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Kayınbirader cinayetinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Kayınbirader cinayetinin detayları ortaya çıktı

Gaziantep'te iş yeri tartışması sonrası eniştesi tarafından öldürülen kayınbiraderin cenazesi ailesine teslim edildi. Şok cinayetin, dükkandan çıkmayı kabul eden kayınbiraderin özel yaptırdığı kepenk parasını istemesi sonrası işlendiği iddia edildi. Katil zanlısı kaçtı, oğlu gözaltına alındı.

Kayınbirader cinayetinin detayları ortaya çıktı
22.01.2024 - 22:42,
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Kayınbirader cinayetinin detayları ortaya çıktı

Eniştenin öldürdüğü kayınbiraderin cenazesi ailesine teslim edildi

Özel yaptırdığı kepenk parasını istediği için öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te iş yeri tartışması sonrası eniştesi tarafından öldürülen kayınbiraderin cenazesi ailesine teslim edildi. Şok cinayetin, dükkandan çıkmayı kabul eden kayınbiraderin özel yaptırdığı kepenk parasını istemesi sonrası işlendiği iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman C. isimli şahıs, kayınbiraderi Sezai Altın'dan kendisine ait dükkanı boşaltmasını istedi. İkili, dükkan meselesi nedeniyle bir süre anlaşmazlık yaşadıktan sonra Sezai Altın, iş yerini boşaltmayı kabul etti ancak yıllar önce özel olarak yaptırdığı kepenk parasının ödenmesini talep etti.

Özel yaptırdığı kepenk parasını istediği için öldürüldü

Bu talebe olumsuz cevap veren enişte Süleyman C., konuşmak için çağırdığı kayınbiraderi Sezai Altın'ı tabanca ile ateş ederek ağır yaraladı. Olay sonrası ağır yaralanan Altın, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kayınbiraderin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı kaçtı, oğlu gözaltına alındı

Olay sonrası katil zanlısı Süleyman C. isimli şahıs kaçarken, olaya karışan oğlu Mehmet C. ise gözaltına alındı. Katil zanlısını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Cinayet, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayınbirader cinayetinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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