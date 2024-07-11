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Kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

ADANA - Adana'da otomobiliyle giden kişi kayınbiraderi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah ve Aynur T. çifti anlaşamadıkları için boşanma aşamasına geldi. Nurullah T., otomobiliyle ilerlediği sırada ismi öğrenilemeyen kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğradı.

İsmi öğrenilemeyen kişi, motosiklet ile eniştesinin kullandığı otomobilin yanına yaklaşarak tabancayla defalarca ateş açtı. Ardından ismi öğrenilemeyen kişi panikleyerek motosikletten düştü. Söz konusu şüpheli motosikleti olay yerinde bırakarak bir arkadaşının otomobiline binip kaçtı.

Bu sırada Nurullah T., omuzdan 2, bacağından 1 mermi isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Nurullah T.'yi hastaneye kaldırdı. Nurullah T.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.